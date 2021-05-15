«Бавария» устроила поздравительный коридор Левандовски после повторения «вечного» рекорда

«Бавария» устроила поздравительный коридор Роберту Левандовскому.
Польский нападающий забил первый мяч в игре 33-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:2). Левандовски повторил «вечный» рекорд бывшего нападающего «Баварии» Герда Мюллера.
После гола вся команда, в том числе игроки стартового состава, выстроились в коридор, поздравляя поляка с этим достижением.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
Сейчас на счету Левандовского 40 голов в 28 матчах. Столько же в чемпионате Германии за один сезон забивал только Герд Мюллер.
В сезоне-1972/1973 немец забил 36 голов, в 69/70 – 38, а рекорд он установил в чемпионате 1971/1972, когда отметился 40 мячами. На то, чтобы побить рекорд Мюллера, у Левандовского есть ещё один тур.
- 15 мая 2021
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