Полузащитник «Локомотива» Мухин согласовал контракт с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин продолжит карьеру в московском ЦСКА.



Как сообщает Eurostavka, армейцы согласовали с 19-летним футболистом контракт на пять лет – до конца сезона-2025/2026. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.



В качестве суммы отступных в контракте у игрока прописаны 15 млн рублей – именно такую денежную компенсацию выплатит ЦСКА «Локомотиву».



Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крыльев Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива».



В сезоне-2020/2021 Мухин провёл 15 матчей во всех турнирах за красно-зелёных. В марте был вызван в основную сборную России, дебютировав за неё в матче со Словакией. Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает в июне 2022 года.

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