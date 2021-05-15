Полузащитник «Локомотива» Мухин согласовал контракт с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин продолжит карьеру в московском ЦСКА.
Как сообщает Eurostavka, армейцы согласовали с 19-летним футболистом контракт на пять лет – до конца сезона-2025/2026. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.
В качестве суммы отступных в контракте у игрока прописаны 15 млн рублей – именно такую денежную компенсацию выплатит ЦСКА «Локомотиву».
Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крыльев Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива».
В сезоне-2020/2021 Мухин провёл 15 матчей во всех турнирах за красно-зелёных. В марте был вызван в основную сборную России, дебютировав за неё в матче со Словакией. Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает в июне 2022 года.
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