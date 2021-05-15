Хавбек «Оренбурга»: мы всё доказали на поле, но этого не всегда достаточно

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов прокомментировал невыход клуба в РПЛ по итогам решения РФС.
«Горжусь! Горжусь вами, мужики! Горжусь вами, наши болельщики! Это был потрясающий сезон, который я запомню на всю жизнь! Мы всё доказали на футбольном поле, но, оказывается, этого не всегда достаточно!
Было честью на протяжении целого сезона выходить плечом к плечу на поле и добывать потом, кровью, ценой травм, тот самый, необходимый результат!
Главный итог — мы можем посмотреть друг другу в глаза и с чувством выполненного долга сообщить: «Мы всё сделали, чтобы вернуть Премьер-Лигу в Оренбург»… Но, видимо, в другой раз, при других обстоятельствах.
42 игры, 78 забитых мячей, 94 (девяносто четыре!) очка и второе место в таблице — это повод для гордости, это история! Жму руку каждому, кто причастен к результату. Спасибо!» — написал Аюпов в «Инстаграме».
«Оренбург» не получил лицензию РФС 1. Вместо оренбуржцев в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 примет участие «Нижний Новгород».
- 15 мая 2021
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