«Ювентус» вырвал победу у «Интера» благодаря пенальти в концовке

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Интер». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2.
На 24-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Самир Ханданович потащил удар Роналду, однако португалец первым успел на отскок и добил мяч в сетку. Спустя 11 минут форвард «Интера» Ромелу Лукаку сравнял счёт. Хуан Куадрадо вывел «Ювентус» вперёд в конце первого тайма.
На 55-й минуте полузащитник «Юве» Родриго Бентанкур получил вторую жёлтую карточку. На 83-й минуте Джорджо Кьеллини отправил мяч в свои ворота. Николо Барелла с левого края вырезал подачу, Лукаку с Кьеллини боролись во вратарской, а мяч после рикошета влетел в ворота «Ювентуса».
В концовке встречи Хуан Куадрадо оформил дубль, реализовав пенальти. На второй минуте добавленного времени судья удалил Марсело Брозовича.
«Ювентус» набрал 75 очков и поднялся на четвёртое место в таблице Серии А, обогнав «Наполи» (73), который ещё не сыграл свой матч в туре. «Интер» (88) лидирует в чемпионате.
- 15 мая 2021
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