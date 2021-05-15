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«Ювентус» вырвал победу у «Интера» благодаря пенальти в концовке

«Ювентус» вырвал победу у «Интера» благодаря пенальти в концовке
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Интер». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2.

На 24-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Самир Ханданович потащил удар Роналду, однако португалец первым успел на отскок и добил мяч в сетку. Спустя 11 минут форвард «Интера» Ромелу Лукаку сравнял счёт. Хуан Куадрадо вывел «Ювентус» вперёд в конце первого тайма.

На 55-й минуте полузащитник «Юве» Родриго Бентанкур получил вторую жёлтую карточку. На 83-й минуте Джорджо Кьеллини отправил мяч в свои ворота. Николо Барелла с левого края вырезал подачу, Лукаку с Кьеллини боролись во вратарской, а мяч после рикошета влетел в ворота «Ювентуса».

В концовке встречи Хуан Куадрадо оформил дубль, реализовав пенальти. На второй минуте добавленного времени судья удалил Марсело Брозовича.

«Ювентус» набрал 75 очков и поднялся на четвёртое место в таблице Серии А, обогнав «Наполи» (73), который ещё не сыграл свой матч в туре. «Интер» (88) лидирует в чемпионате.

Италия - Серия А. 37-й тур
15 мая 2021, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 2
Интер М
Милан
1:0 Роналду – 24'   1:1 Лукаку – 35' (пен)   2:1 Куадрадо – 45+3'   2:2 Кьеллини – 83' (автогол)   3:2 Куадрадо – 88' (пен)
Удаления: Бентанкур – 55' / Брозович – 90+2'
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