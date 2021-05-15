Старший тренер «Нижнего Новгорода»: мы готовились к стыкам. Здорово, что вышли напрямую

Старший тренер «Нижнего Новгорода» Валерий Бурлаченко подвёл итоги встречи с «Томью» (1:1) и рассказал об эмоциях от выхода клуба в Российскую Премьер-Лигу.



«Заключительная игра этого сложного первенства со сверхмотивированным соперником. Для Томска эта игра была решающая, мы же хотели подготовиться к стыкам. Игра получилась очень интересная, с обилием моментов, результат 1:1. Двигаемся дальше!



Мы всегда хотим больше атаковать и контролировать мяч. В середине второго тайма были изменения с расстановкой: мы играли в три центральных первый тайм, а потом поменяли немного схему. И во втором тайме у нас были неплохие моменты, но реализация немного подвела. Особых претензий нет к ребятам.



Мы не думали о выходе в РПЛ, а просто выполняли свою работу и вместе шли к этой цели. Мы ждали новостей и готовились к стыковым играм. Если это так, то, конечно, это очень здорово», — цитирует Бурлаченко официальный сайт клуба.



«Нижний Новгород» занял третье место по итогам сезона-2020/2021 Футбольной национальной лиги, но попал в РПЛ напрямую благодаря отказу апелляционного комитета РФС в выдаче «Оренбургу» лицензии на участие в Премьер-Лиге.

«Нижний Новгород» сыграет в РПЛ в сезоне-2021/2022