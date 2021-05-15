Старший тренер «Нижнего Новгорода»: мы готовились к стыкам. Здорово, что вышли напрямую

Старший тренер «Нижнего Новгорода» Валерий Бурлаченко подвёл итоги встречи с «Томью» (1:1) и рассказал об эмоциях от выхода клуба в Российскую Премьер-Лигу.
«Заключительная игра этого сложного первенства со сверхмотивированным соперником. Для Томска эта игра была решающая, мы же хотели подготовиться к стыкам. Игра получилась очень интересная, с обилием моментов, результат 1:1. Двигаемся дальше!
Мы всегда хотим больше атаковать и контролировать мяч. В середине второго тайма были изменения с расстановкой: мы играли в три центральных первый тайм, а потом поменяли немного схему. И во втором тайме у нас были неплохие моменты, но реализация немного подвела. Особых претензий нет к ребятам.
Мы не думали о выходе в РПЛ, а просто выполняли свою работу и вместе шли к этой цели. Мы ждали новостей и готовились к стыковым играм. Если это так, то, конечно, это очень здорово», — цитирует Бурлаченко официальный сайт клуба.
«Нижний Новгород» занял третье место по итогам сезона-2020/2021 Футбольной национальной лиги, но попал в РПЛ напрямую благодаря отказу апелляционного комитета РФС в выдаче «Оренбургу» лицензии на участие в Премьер-Лиге.
- 15 мая 2021
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