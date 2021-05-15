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«Нижний Новгород» опубликовал обращение в связи с выходом в Российскую Премьер-Лигу

«Нижний Новгород» опубликовал обращение в связи с выходом в Российскую Премьер-Лигу
Футбол / РПЛ 0

Футбольный клуб «Нижний Новгород» опубликовал заявление в связи с выходом в Российскую Премьер-Лигу.

«По итогам сезона-2020/2021 футбольный клуб «Нижний Новгород» завоевал бронзовые награды Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги. Наши парни бились весь сезон за наш город, дружным и сплочённым коллективом преодолели все трудности, в том числе и в самые сложные моменты, связанные с пандемией. В каждом матче мы с вами видели, как все выкладывались и старались изо всех сил.

Бюро исполкома Российского Футбольного Союза приняло решение об отмене переходных матчей между клубами, занявшими третье и четвёртое места в Олимп-Первенстве ФНЛ, и 13-й, 14-й командами РПЛ. Причина – отсутствие лицензий для выступлений в Премьер-Лиге у занявшего второе место в ФНЛ «Оренбурга» и четвёртой команды — «Алании».

Таким образом, вторую путёвку в Премьер-Лигу получает «Нижний Новгород», занявший третье место и получивший лицензию для игры в РПЛ. Мы поздравляем наш город и всю нашу область с выходом в элиту российского футбола!

Благодарим всех, кто поддерживал команду на протяжении непростого, но интереснейшего сезона! Для нас с вами это начало нового вызова, с которым, уверены, мы с достоинством справимся!

Гордимся своими бойцами и благодарим всех за сезон!» — говорится в обращении клуба на официальном сайте.

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