«Нижний Новгород» опубликовал обращение в связи с выходом в Российскую Премьер-Лигу

Футбольный клуб «Нижний Новгород» опубликовал заявление в связи с выходом в Российскую Премьер-Лигу.



«По итогам сезона-2020/2021 футбольный клуб «Нижний Новгород» завоевал бронзовые награды Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги. Наши парни бились весь сезон за наш город, дружным и сплочённым коллективом преодолели все трудности, в том числе и в самые сложные моменты, связанные с пандемией. В каждом матче мы с вами видели, как все выкладывались и старались изо всех сил.



Бюро исполкома Российского Футбольного Союза приняло решение об отмене переходных матчей между клубами, занявшими третье и четвёртое места в Олимп-Первенстве ФНЛ, и 13-й, 14-й командами РПЛ. Причина – отсутствие лицензий для выступлений в Премьер-Лиге у занявшего второе место в ФНЛ «Оренбурга» и четвёртой команды — «Алании».



Таким образом, вторую путёвку в Премьер-Лигу получает «Нижний Новгород», занявший третье место и получивший лицензию для игры в РПЛ. Мы поздравляем наш город и всю нашу область с выходом в элиту российского футбола!



Благодарим всех, кто поддерживал команду на протяжении непростого, но интереснейшего сезона! Для нас с вами это начало нового вызова, с которым, уверены, мы с достоинством справимся!



Гордимся своими бойцами и благодарим всех за сезон!» — говорится в обращении клуба на официальном сайте.

Старший тренер «Нижнего Новгорода»: мы готовились к стыкам. Здорово, что вышли напрямую