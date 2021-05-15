Роджерс: я счастлив и горжусь всеми. Прекрасный день для города

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился эмоциями от выигрыша Кубка Англии.



«Я горжусь всеми: командой, болельщиками. Прекрасный день для города.



Гол Тилеманса и сейв Шмейхеля являются особыми моментами, необходимыми в подобных матчах. Мы были лучшей командой, более агрессивны, отлично прессинговали, являлись угрозой с мячом. «Челси» — потрясающая команда, поэтому они в финале Лиги чемпионов, но мы заслужили наш Кубок.



Сегодня был мой седьмой финальный матч в карьере, но он действительно особенный. Это значит очень многое для всех, но я самый счастливый!



Наш успех заключается в том, что мы не боимся бросать вызов более статусным и сильным клубам.



Празднование Линекера? Надеюсь, что Гари рад, я знаю его историю любви к клубу с детства, надеюсь, что он пролил слёзы счастья», — цитирует Роджерса BBC.



Напомним, «Лестер» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии со счётом 1:0. Единственный мяч на счету Юри Тилеманса. Это первый Кубок Англии в истории «лис».

«Лестер» обыграл «Челси» и завоевал Кубок Англии