«Бешикташ» стал чемпионом Турции. На титул перед последним туром претендовало 3 клуба

Стамбульский «Бешикташ» стал чемпионом Турции сезона-2020/2021.



В последнем туре турецкой Суперлиги титул чемпиона разыгрывали три стамбульских клуба: «Бешикташ» (81), «Галатасарай» (81) и «Фенербахче» (79).



«Галатасарай» принимал на своём поле «Йени Малатьяспор» и одержал победу со счётом 3:1, уступая по ходу игры. «Фенербахче» играл в гостях с «Кайсериспором», матч завершился волевой победой стамбульского клуба — 2:1. «Бешикташ» также проводил гостевой поединок против «Гёзтепе», в котором победил со счётом 2:1.

Пост доступен в твиттер-аккаунте ФК «Бешикташ».

«Бешикташ» выиграл своё 21-е чемпионство в истории. До этого, последний титул стамбульский клуб завоёвывал в сезоне-2016/2017. Чемпион турецкой Суперлиги попадает в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов в «Путь чемпионов».