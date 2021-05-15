Кронке отказался продать «Арсенал» основателю Spotify

Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк заявил, что американский бизнесмен Стэн Кронке отказался продать лондонский «Арсенал».

«На этой неделе я сделал Кронке и акционерам предложение о покупке «Арсенала», которое включало в себя представительство в совете директоров и «золотую акцию» для болельщиков. Они ответили, что деньги им не нужны. Мне по-прежнему интересно, изменится ли эта ситуация когда-нибудь», — написал Эк в своём «твиттере».

Даниэль Эк ранее выразил готовность приобрести контрольный пакет акций лондонского «Арсенала», если Стэн Кронке решит продать клуб.



По данным Forbes, состояние Даниэля Эка оценивается в € 3,9 млрд. В апрельском рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира, выпущенном всё тем же Forbes, «Арсенал» занимает восьмое место — стоимость «канониров» оценили в € 2,3 млрд.