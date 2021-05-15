Форвард «Химок» Конате перейдёт в «Ахмат»

Нападающий «Химок» Мохамед Конате летом перейдёт в «Ахмат». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Также команду сменит Кирилл Боженов. Он перейдёт в «Ростов». Об этом «Чемпионат» сообщал ещё в конце прошлого года.
В нынешнем сезоне Конате провёл в РПЛ 25 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Форвард из Буркина-Фасо стал игроком «Химок» в сентябре 2019 года, до этого футболист игра за «Тамбов», «Урал», армянский «Пюник», белорусский «Гомель», казахстанский «Кайрат», молдавский «Сахан» и другие клубы.
Боженов перешёл в «Химки» летом 2018 года из клуба «Мастер-Сатурн» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил пять жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
- 15 мая 2021
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