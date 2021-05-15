Тухель: я разочарован, но не злюсь на игроков. Нам сегодня просто не повезло

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвёл итоги встречи его команды в финале Кубка Англии с «Лестером» (0:1).
«Я разочарован, но не злюсь на игру моих футболистов. Я думаю, что мы сделали достаточно, чтобы победить. Но нам просто не повезло, очевидно, что необходимо иметь долю удачи, чтобы выигрывать на таком уровне.
Важно всё: импульс, принятие решений, мелкие детали, судьи.
Игра рукой Айозе Переса? Футболисты сразу показали, что она была. С нами подобное происходит вторую игру подряд, и VAR не вмешивается. Я больше не буду говорить об этом, я не специалист. Не понимаю, когда нужно наказывать за игру рукой, а когда нет.
Нам сегодня не повезло. Но никто и не давал гарантий, что мы выиграем Кубок», — приводит слова Тухеля BBC.
Напомним, «Челси» предстоит сыграть ещё один матч с «Лестером» в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 18 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск.
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