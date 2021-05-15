Сын погибшего владельца «Лестера» поднял Кубок Англии вместе с командой

Игроки «Лестера» отпраздновали победу в Кубке Англии с председателем клуба Айяваттом Шриваддханапрабхой.
Он является сыном Вишая Шривадданапрабха, бывшего владельца клуба, который трагически погиб при крушении вертолёта около стадиона «Кинг Пауэр» в октябре 2018 года. Большой постер с покойным тайским бизнесменом находился на одной из трибун «Уэмбли» во время финального матча.
Айяватт вышел на поле отпраздновать победу вместе с командой.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Emirates FA Cup»
Напомним, «Лестер» впервые в истории стал обладателем Кубка Англии, в финале обыграв «Челси» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил полузащитник «лис» Юри Тилеманс на 63-й минуте.
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