Сын погибшего владельца «Лестера» поднял Кубок Англии вместе с командой

Игроки «Лестера» отпраздновали победу в Кубке Англии с председателем клуба Айяваттом Шриваддханапрабхой.



Он является сыном Вишая Шривадданапрабха, бывшего владельца клуба, который трагически погиб при крушении вертолёта около стадиона «Кинг Пауэр» в октябре 2018 года. Большой постер с покойным тайским бизнесменом находился на одной из трибун «Уэмбли» во время финального матча.



Айяватт вышел на поле отпраздновать победу вместе с командой.

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Напомним, «Лестер» впервые в истории стал обладателем Кубка Англии, в финале обыграв «Челси» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил полузащитник «лис» Юри Тилеманс на 63-й минуте.