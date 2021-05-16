Левандовски может перейти в «ПСЖ» в случае продажи Мбаппе

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает L'Équipe.
Поляк раздумывает о новом клубе, и одним из наиболее вероятных вариантов продолжения его карьеры является «ПСЖ». Парижане заинтересованы в Левандовском, однако смогут приобрести его только в случае продажи нападающего Килиана Мбаппе.
Сообщалось, что в услугах польского футболиста заинтересован мадридский «Реал». Отмечается, что мюнхенский клуб может отпустить форварда летом за € 60 млн, чтобы закрыть прореху в бюджете, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Несколько других топ-клубов также интересуются польским игроком.
Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 40 голов. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.
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