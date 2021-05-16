Мухин договорился с ЦСКА после того, как почувствовал себя ненужным «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин, согласовавший сегодня контракт с ЦСКА, принял решение о смене клуба из-за того, что руководство железнодорожников медленно вело переговоры. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, близкие к футболисту.
«Максим не собирался уходить из «Локомотива». Его всё полностью устраивало в клубе, нравилось работать с Марко Николичем. Но переход в ЦСКА случился из-за того, что «Локо» не удалось договориться с игроком о новом контракте. Хотя в клубе не очень и пытались», – рассказал один из собеседников «Чемпионата».
Про этом руководство клуба, по словам источника, вело себя не слишком активно. К тому же, чуть ли не единственные переговоры с Мухиным состоялись в самолёте после матча в Уфе, где игрока подозвали и предложили «странные» условия.
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что «после разговора в самолёте Мухин понял, что клубу он не особо нужен».
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