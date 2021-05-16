Головин рассказал о работе под руководством Ковача

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о главном тренере монегасков Нико Коваче.
«Нико Ковач уделяет много внимания игре в обороне. Футболисты атакующего плана не привыкли защищаться. Тренер привил нам эту черту. Игра в обороне всей командой — это и есть наш ключ к успеху, а также залог текущих результатов.
Понимаю ли французскую речь? Нет, не совсем. Я хорошо разбираюсь в футбольной терминологии, потому что она достаточно проста для восприятия. Но сам французский язык не так просто учить. Я понимаю не всё.
Я думаю, что с тех пор, что перебрался в «Монако», мне удалось добиться прогресса, в том числе и с точки игрового ритма. Я был удивлен тем, на каких скоростях играют во Франции. Мне пришлось к этому адаптироваться. Когда мы играем с менее именитыми соперниками, то не можем действовать на поле медленно. В этом аспекте мне удалось добиться прогресса", — приводит слова Головина пресс-служба «Монако».
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