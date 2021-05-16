Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в Серию А. Его жена начала работу над трансфером
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, агент и жена игрока Ванда Нара начала над работой по трансферу. Футболист хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в итальянскую Серию А. Среди вероятных вариантов продолжения карьеры называются «Милан» и «Ювентус».
Икарди выступал в чемпионате Италии за «Сампдорию» в сезоне-2012/2013, затем перешёл в «Интер», в котором он выступал до 2019 года.
28-летний аргентинский футболист перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 80 млн. В сезоне-2020/2021 Икарди провёл 26 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть голевых передач.
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