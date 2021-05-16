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Малиновский продлил до 10 матчей результативную серию в чемпионате Италии

Малиновский продлил до 10 матчей результативную серию в чемпионате Италии
Футбол / Италия 0

28-летний украинский атакующий полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский продлил свою результативную серию в чемпионате Италии до юбилейной отметки в 10 матчей.

С 28-го по 37-й тур Серии А ему удалось отметиться 6 голами и 9 результативными передачами.

В сезоне-2020/2021 Малиновский провёл 34 матча за «Аталанту» в итальянской Серии А, забив восемь мячей и отдав 12 голевых передач, возглавляя список ассистентов чемпионата Италии. Руслан является лучшим ассистентом чемпионата Италии, ему удалось обойти нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, на счету которого 11 голевых передач.

Список лучших ассистентов Серии А сезона-2020/2021

Напомним, Малиновский перешёл в «Аталанту» из бельгийского «Генка» летом 2019 года за € 12,5 млн. В настоящий момент авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 21 млн.

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