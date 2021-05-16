«Реал» контактировал с Аллегри. Рауль – в списке кандидатов

Мадридский «Реал» ведёт поиск кандидатов на должность главного тренера клуба, которая в скором времени может стать вакантной из-за ухода 48-летнего французского специалиста Зинедина Зидана. Об этом информирует известный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Три года назад президент «Реала» уже приглашал Аллегри. Тогда Массимилиано отклонил предложение, так как у него уже была договорённость остаться в «Ювентусе». Сейчас Аллегри доступен, с ним уже контактировали, а сам тренер готов принять предложение «Реала».
В списке кандидатов – три имени, Рауль входит в этот список», — сообщил журналист в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что, по информации ряда источников, 48-летний специалист хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хотел покинуть клуб вне зависимости от того, станут «сливочные» чемпионами Испании или нет.
Зидан возглавляет «Реал» с марта 2019 года. Под его руководством мадридский клуб стал чемпионом Испании в прошлом сезоне.
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