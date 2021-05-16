Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» контактировал с Аллегри. Рауль – в списке кандидатов

«Реал» контактировал с Аллегри. Рауль – в списке кандидатов
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» ведёт поиск кандидатов на должность главного тренера клуба, которая в скором времени может стать вакантной из-за ухода 48-летнего французского специалиста Зинедина Зидана. Об этом информирует известный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Три года назад президент «Реала» уже приглашал Аллегри. Тогда Массимилиано отклонил предложение, так как у него уже была договорённость остаться в «Ювентусе». Сейчас Аллегри доступен, с ним уже контактировали, а сам тренер готов принять предложение «Реала».

В списке кандидатов – три имени, Рауль входит в этот список», — сообщил журналист в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что, по информации ряда источников, 48-летний специалист хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хотел покинуть клуб вне зависимости от того, станут «сливочные» чемпионами Испании или нет.

Зидан возглавляет «Реал» с марта 2019 года. Под его руководством мадридский клуб стал чемпионом Испании в прошлом сезоне.

Источник: Зидан объявил игрокам «Реала» об уходе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021