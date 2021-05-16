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Бышовец — о заявлении Алаева: мировой показатель — это всё же спортивные результаты

Бышовец — о заявлении Алаева: мировой показатель — это всё же спортивные результаты
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на заявление генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, сообщившего, что наша страна является флагманом мирового футбола.

«Мировой показатель — это в первую очередь спортивные результаты команды. Слова Алаева о флагмане мирового футбола — тоже достижение, но второстепенное. Хорошо, что в ситуации пандемии нам удаётся успешно проводить спортивные мероприятия», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Напомним, ранее Алаев заявил следующее: «Российский футбол является мировым флагманом на данный момент. Мы думали над тем, кто ещё проводит все соревнования, кто может составить нам конкуренцию.

Если посмотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжёлое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу. На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», — приводит слова Алаева «Р-Спорт».

Генеральный секретарь РФС: Россия — флагман мирового футбола на данный момент
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