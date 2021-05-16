Бышовец — о заявлении Алаева: мировой показатель — это всё же спортивные результаты

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на заявление генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, сообщившего, что наша страна является флагманом мирового футбола.
«Мировой показатель — это в первую очередь спортивные результаты команды. Слова Алаева о флагмане мирового футбола — тоже достижение, но второстепенное. Хорошо, что в ситуации пандемии нам удаётся успешно проводить спортивные мероприятия», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
Напомним, ранее Алаев заявил следующее: «Российский футбол является мировым флагманом на данный момент. Мы думали над тем, кто ещё проводит все соревнования, кто может составить нам конкуренцию.
Если посмотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжёлое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу. На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», — приводит слова Алаева «Р-Спорт».
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