Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-тренер сборной России поддержал Алаева в том, что российский футбол — мировой флагман

Экс-тренер сборной России поддержал Алаева в том, что российский футбол — мировой флагман
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал генерального секретаря РФС Александра Алаева, заявившего, что российский футбол является мировым флагманом.

«Я поддерживаю проведение всевозможных соревнований в России. Тот факт, что мы победили ситуацию с пандемией, — большая заслуга нашей страны. Во многих странах соревнования не проводятся, а у нас проводятся, да ещё и со зрителями! Согласен с Алаевым: Россия — один из многочисленных представителей футбольных флагманов, которые постоянно влияют на футбол», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Напомним, Россия занимает восьмое место в таблице коэффициентов рейтинга УЕФА, которая доступна на «Чемпионате».

Генеральный секретарь РФС: Россия — флагман мирового футбола на данный момент
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021