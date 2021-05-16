Экс-тренер сборной России поддержал Алаева в том, что российский футбол — мировой флагман

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал генерального секретаря РФС Александра Алаева, заявившего, что российский футбол является мировым флагманом.

«Я поддерживаю проведение всевозможных соревнований в России. Тот факт, что мы победили ситуацию с пандемией, — большая заслуга нашей страны. Во многих странах соревнования не проводятся, а у нас проводятся, да ещё и со зрителями! Согласен с Алаевым: Россия — один из многочисленных представителей футбольных флагманов, которые постоянно влияют на футбол», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Напомним, Россия занимает восьмое место в таблице коэффициентов рейтинга УЕФА, которая доступна на «Чемпионате».