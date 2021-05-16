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Колосков: Россия действительно считается флагманом всего мирового футбола

Колосков: Россия действительно считается флагманом всего мирового футбола
Футбол / РПЛ 0

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на слова генерального секретаря РФС Александра Алаева, заявившего, что Россия является флагманом мирового футбола.

«Справедливые слова, отражающие суть происходящего в российском футбольном сообществе. Речь идёт о чисто организационных вопросах, а не о достижениях сборной команды и клубов. Действительно, того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира. Россия не остановила чемпионат и в прошлом, и в этом году, несмотря на пандемию. Во-вторых, Россия — первая страна, где были допущены зрители: сначала — 25 процентов, потом — 50 и так далее. Наконец, были проведены все тренировочные сборы и клубов, и сборных.

Самое главное — не были потеряны ни одни соревнования. Проводился «Кожаный мяч», женские соревнования, регулярно шли соревнования двух юношеских лиг. Уж не говорю о том, что проходили межрегиональные соревнования, которые организовывались, постоянно играли три Лиги, на которых присутствовали зрители. В мини-футболе более тысячи команд общеобразовательных школ участвовали в различных соревнованиях, которые проводила ассоциация мини-футбола.

Алаев действительно абсолютно прав в том, что, в смысле организации и обеспечения соревновательной и тренировочной деятельности Россия является флагманом всего мирового футбола», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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