Колосков: Россия действительно считается флагманом всего мирового футбола

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на слова генерального секретаря РФС Александра Алаева, заявившего, что Россия является флагманом мирового футбола.



«Справедливые слова, отражающие суть происходящего в российском футбольном сообществе. Речь идёт о чисто организационных вопросах, а не о достижениях сборной команды и клубов. Действительно, того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира. Россия не остановила чемпионат и в прошлом, и в этом году, несмотря на пандемию. Во-вторых, Россия — первая страна, где были допущены зрители: сначала — 25 процентов, потом — 50 и так далее. Наконец, были проведены все тренировочные сборы и клубов, и сборных.

Самое главное — не были потеряны ни одни соревнования. Проводился «Кожаный мяч», женские соревнования, регулярно шли соревнования двух юношеских лиг. Уж не говорю о том, что проходили межрегиональные соревнования, которые организовывались, постоянно играли три Лиги, на которых присутствовали зрители. В мини-футболе более тысячи команд общеобразовательных школ участвовали в различных соревнованиях, которые проводила ассоциация мини-футбола.

Алаев действительно абсолютно прав в том, что, в смысле организации и обеспечения соревновательной и тренировочной деятельности Россия является флагманом всего мирового футбола», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.