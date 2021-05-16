«Фиорентина» предлагает Гаттузо контракт с зарплатой в € 2 млн до 2023 года

43-летний итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, возглавляющий «Наполи», уже в ближайшие несколько недель может возглавить другой клуб чемпионата Италии – «Фиорентину», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, для Гаттузо уже готов контракт с зарплатой в € 2 млн до 2023 года. Изначально, для президента «фиалок» Рокко Комиссо именно Гаттузо и являлся первоочередным выбором на должность главного тренера. Ранее сообщалось, что Гаттузо получит в «Фиорентине» полную свободу. Он будет влиять на трансферную политику и перестроит состав, чтобы снизить средний возраст игроков. Стороны подпишут контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
В настоящий момент «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков. «Наполи» (73), на 5-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 очка и имея игру в запасе.
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