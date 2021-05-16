«Лестер» выиграл Кубок Англии, объявлен состав сборной на ЧМ по хоккею. Главное к утру

«Лестер» обыграл «Челси» и завоевал Кубок Англии, объявлен состав сборной России на ЧМ по хоккею, Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгком весе после Хабиба Нурмагомедова, а полузащитник «Локо» Мухин договорился о переходе в ЦСКА — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею — 2021.

2. «Лестер» обыграл «Челси» и завоевал Кубок Англии.

3. Оливейра нокаутировал Чендлера и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

4. Полузащитник «Локомотива» Мухин согласовал контракт с ЦСКА.

5. «Вашингтон» обыграл «Бостон» в первом матче плей-офф, у Овечкина ассист.

6. Кержаков объявил об уходе из «Томи».

7. Фергюсон потерпел третье поражение кряду, уступив Дариушу на турнире UFC 262.

8. Источник: Зидан объявил игрокам «Реала» об уходе.

9. Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт введены в Зал славы.

10. «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби, победный гол забил Мхитарян.

11. Антонина Шевченко уступила сабмишеном Андреа Ли на турнире UFC 262.

12. Форвард «Химок» Конате перейдёт в «Ахмат».

13. «Ювентус» вырвал победу у «Интера» благодаря пенальти в концовке.

14. Защитник «Краснодара» Рамирес продлил контракт с клубом до 2025 года.