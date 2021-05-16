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Мэддисон опубликовал видео из раздевалки «Лестера» после триумфа в Кубке Англии

Мэддисон опубликовал видео из раздевалки «Лестера» после триумфа в Кубке Англии
Футбол / Англия 0

Вчера, 15 мая, в финальном матче Кубка Англии «Лестер Сити» обыграл «Челси». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. «Лисы» впервые в истории завоевали трофей. Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон в «Твиттере» опубликовал первые эмоции команды и празднование триумфа.

В коротком ролике от Мэддисона можно увидеть, как футболисты поют, обнимают друг друга и поднимают трофей над головой. На шеях игроков видны медали за завоевание Кубка.

До сегодняшнего дня «Лестер Сити» четыре раза играл в финалах Кубка Англии, однако не выигрывал трофей (1949, 1961, 1963, 1969). «Челси» является восьмикратным обладателем кубка, а всего команда играла в финале турнира 14 раз.

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