Моро: «Динамо» с ЦСКА должно сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу

Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился мотивацией на встречу с ЦСКА в 30-м туре РПЛ, а также рассказал о целях клуба на следующий сезон.
«В последних трёх матчах мы не добились нужного результата, так что во встрече с ЦСКА мы должны сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу. Моя мотивация? Хочу побеждать в каждой игре, так что мне легко находить мотивацию.
В матче первого круга с армейцами мне удалось забить свой первый гол за «Динамо» ударом издали. Почему не так часто бил во второй части сезона? Когда мне выпадает возможность пробить, я это делаю. Может, после зимнего перерыва против нас играли более плотно и у меня не было так уж много возможностей. Не то чтобы я осознанно старался меньше бить, при удобном случае буду это делать.
Мы должны были попадать в еврокубковую зону в этом году, но нам немного не повезло. В нескольких матчах мы были намного лучше соперника и должны были забивать, но в итоге проигрывали. У нас ещё очень молодая команда. Уверен, что в следующем сезоне мы прибавим и попадём в еврокубки», — приводит слова Моро официальный сайт клуба.
Сегодня, 16 мая, состоится матч «Динамо» — ЦСКА. Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе имени Льва Яшина в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
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