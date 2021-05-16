«Тамбов» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Тамбов» — «Зенит». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Зенит» на «Чемпионате»
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Зенит».
«Зенит» в 29 матчах набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Тамбов» (13) обеспечил себе последнее, 16-е место.
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