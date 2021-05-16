«Динамо» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Динамо» — ЦСКА. Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — ЦСКА на «Чемпионате»
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.
ЦСКА в 29 матчах набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб побьётся за право сыграть в отборочном раунде Лиги конференций. «Динамо» (47) — на седьмом месте.
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