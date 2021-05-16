Кьеллини: мы ничего не крали. «Ювентус» обыграл лучшую команду Италии

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Интер». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2. Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал итог матча, а также судейские решения.



«Мы играли как сплочённая команда, что нечасто демонстрировали в этом сезоне. Нам удалось обыграть лучшую команду Италии. А в туннеле мы поздравили игроков «Интера» с титулом.



По поводу судейства не могу сказать того, что думаю. Все видят вещи по-разному на футбольном поле. Мы ничего не украли. Сыграли с честью, но не знаю, хватит ли этого для попадания в Лигу чемпионов. «Юве» будет бороться до конца», — приводит слова Кьеллини Football Italia.



«Ювентус» набрал 75 очков и поднялся на четвёртое место в таблице Серии А, обогнав «Наполи» (73), который ещё не сыграл свой матч в туре. «Интер» (88) лидирует в чемпионате.