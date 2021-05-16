Анатолий Бышовец: даже если «Локомотив» выиграет свой матч, «Спартак» не допустит осечки

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о борьбе между «Спартаком» и «Локомотивом» за второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«В последнем туре ситуация зависит не от «Локомотива». Даже если «Локомотив» выиграет свой матч, «Спартак» не допустит осечки. Немотивированный «Ахмат» будет играть против мотивированного «Спартака» — это главный фактор. Шансов у «Локомотива» на второе место гораздо меньше. «Локо» уже достиг результатов, победы в Кубке. Поражение от «Зенита» и тяжёлая победа «Спартака» над «Химками» определили второе место в РПЛ в этом сезоне», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

«Спартак» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (53) — на третьем месте.