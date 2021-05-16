«Ростов» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Ростов» — «Краснодар». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Краснодар» на «Чемпионате»



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар».



«Ростов» в 29 матчах набрал 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (38) — на 11-м месте.