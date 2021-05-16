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Фанаты «Торино» поговорили с игроками. Команда пропустила 11 мячей за две встречи

Фанаты «Торино» поговорили с игроками. Команда пропустила 11 мячей за две встречи
Футбол / Италия 0

Группа активных фанатов «Торино» встретила команду для разговора после поражения в матче со «Специей» со счётом 1:4 в рамках 37-го тура итальянской Серии А.

Туринский клуб пропустил 11 мячей в последних двух встречах, разгромно проиграв во встречах со «Специей» 1:4 и с «Миланом» 0:7.

Когда игроки «Торино» вернулись на домашний стадион в субботу вечером, 15 мая, они обнаружили, что их ожидает группа фанатов клуба. Ультрас обвиняли футболистов и главного тренера Давиде Николу в плохих результатах. По информации источника, полиции пришлось вмешаться, так как кто-то из группировки фанатов толкнул менеджера команды Эмилиано Моретти и управляющего директора Антонио Коми.

«Торино» занимает 17-е место в турнирной таблице с 35 очками, опережая «Беневенто» на четыре очка. Команды встретятся между собой 23 мая.

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