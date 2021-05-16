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15 футболистов «Ривер Плейт» заразились коронавирусом в преддверии матча с «Бока Хуниорс»

15 футболистов «Ривер Плейт» заразились коронавирусом в преддверии матча с «Бока Хуниорс»
Футбол / Южная Америка 0

«Ривер Плейт» не сможет рассчитывать на 15 футболистов в матче 1/4 финала Кубка профессиональной лиги Аргентины с «Бока Хуниорс», сообщается на официальном сайте клуба.

Вчера, 15 мая, футболисты «Ривер Плейт» прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, в результате которого было выявлено 10 заразившихся игроков. Повторное тестирование выявило ещё пять случаев заражения COVID-19. Среди заражённых футболистов оказались Франко Армани, Энрике Болонья, Херман Люкс, Франко Петроли, Пауло Диас, Роберт Рохас, Агустин Палавесино, де ла Крус, Сукулини и Томас Кастро Понсе, Борре, Сантьяго Симон, Бенхамин Роллхейзер, Матиас Суарес и Федерико Джиротти. Все игроки были отправлены на карантин.

Матч 1/4 финала Кубка профессиональной лиги Аргентины «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи — 23:30 мск.

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