Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин подвёл итоги сезона

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги сезона. Самарская команда стала победителем ФНЛ и вышла в высшую лигу.
«Когда туров 10-12 назад я ребятам немного проговорил, что было бы неплохо набрать 100 очков и забить 100 голов, это казалось чем-то немыслимым, космическим. Учитывая, что у нас ещё кубковые матчи были. Но надо отдать должное ребятам. Они действительно поставили для себя цель. Этих целей было в итоге много: выход в РПЛ, первое место, параллельно кубковые задачи. Теперь — 100 очков. Приятно устанавливать рекорды, достижения, они запоминаются, цифра красивая, о ней будут говорить. Очень приятно, что мы в итоге это сделали. Непосредственно по игре. Конечно, нам было тяжело. Мы провели огромную ротацию не от хорошей жизни. Человек пять-шесть после предыдущей игры, которая была сверхэнергозатратной для нас, были травмированы. В итоге нам всю игру не хватало энергетики. У нас было всего два с половиной дня между играми. Плюс перелёты, достаточно непростые. Но опять же, хочу выразить благодарность ребятам. Они в этом году, в этом сезоне не только показывали по-настоящему хороший футбол, но и закалялись с точки зрения характера. Это было непросто. Это было на очень длительном отрезке. Вряд ли кто-то сыграл 49 матчей, как мы.
Я безгранично благодарен нашим фанатам. То единение, которое у нас в течение сезона произошло, нам очень помогло, нам стало легче. Когда нам тяжело, мы знаем, ради кого и для чего мы играем. Получилось, что хороший стадион, достаточное количество болельщиков. И поддержка была: и хозяев, и нас. Необыкновенно большое число приехало в Калининград — это не ближний путь. Прекрасная атмосфера. Трудно сказать, что что-то не так. Наверняка всем понравилось, что было на поле и за полем», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».
- 16 мая 2021
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