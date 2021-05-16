«Эмоции, по которым мы будем скучать». «Спартак» опубликовал видео, посвящённое Тедеско

Московский «Спартак» опубликовал видеоролик с моментами проявления эмоций главным тренером Доменико Тедеско, для которого матч с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ станет последним в клубе.
Видеозапись подписана словами: «Эмоции, по которым мы будем скучать». Также клуб выложил хэштег #ДанкеДоменико, что переводится с немецкого как: «Спасибо, Доменико».
Сегодня, 16 мая, состоится матч «Ахмат» — «Спартак». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Спартак» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые борются за попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Ахмат» (39) — на 10-м месте.
- 16 мая 2021
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