«Химки» летом могут потерять до девяти футболистов

«Химки» летом могут потерять до девяти игроков. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
У защитника Брайна Идову, вратаря Дмитрия Хомича, нападающего Владимира Дядюна и полузащитника Павла Могилевца заканчиваются контракты. А срок аренды защитника Арсения Логашова, хавбека Резиуана Мирзова, форварда Максима Глушенкова, полузащитника Ильи Камышева и нападающего Александра Долгова истекает.
«В клубе не уверены, что смогут продлить контракты и аренды с теми футболистами, у которых истекает договор. Есть желание сохранить Идову, а остальные игроки с большой долей вероятности могут покинуть клуб», — сказал источник «Чемпионату».
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» намерены выкупить Мирзова у «Спартака», но не готовы платить за игрока € 2 млн.
- 16 мая 2021
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