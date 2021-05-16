«Химки» летом могут потерять до девяти футболистов

«Химки» летом могут потерять до девяти игроков. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



У защитника Брайна Идову, вратаря Дмитрия Хомича, нападающего Владимира Дядюна и полузащитника Павла Могилевца заканчиваются контракты. А срок аренды защитника Арсения Логашова, хавбека Резиуана Мирзова, форварда Максима Глушенкова, полузащитника Ильи Камышева и нападающего Александра Долгова истекает.



«В клубе не уверены, что смогут продлить контракты и аренды с теми футболистами, у которых истекает договор. Есть желание сохранить Идову, а остальные игроки с большой долей вероятности могут покинуть клуб», — сказал источник «Чемпионату».



Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» намерены выкупить Мирзова у «Спартака», но не готовы платить за игрока € 2 млн.

«Спартак» готов продать Мирзова за € 2 млн