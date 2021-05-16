В составе «Зенита» на матч 30-го тура РПЛ с «Тамбовом» нет иностранных игроков

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Тамбов» — «Зенит». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Стали известны составы команд.
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Бавин, Карп, Карапузов, Герман, Архипов, Климов.
Запасные: Сычёв, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Терехов, Алиев, Дроздов, Ахмаев, Минаев, Аванесян.
«Зенит»: Одоевский, Караваев, Чистяков, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Круговой, Сазонов, Чибисов, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Зенит».
«Зенит» в 29 матчах набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Тамбов» (13) обеспечил себе последнее, 16-е место.
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