В составе «Зенита» на матч 30-го тура РПЛ с «Тамбовом» нет иностранных игроков

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Тамбов» — «Зенит». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Стали известны составы команд.



«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Бавин, Карп, Карапузов, Герман, Архипов, Климов.



Запасные: Сычёв, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Терехов, Алиев, Дроздов, Ахмаев, Минаев, Аванесян.



«Зенит»: Одоевский, Караваев, Чистяков, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Дзюба.



Запасные: Кержаков, Круговой, Сазонов, Чибисов, Кравцов, Крапухин, Шамкин.



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Зенит».



«Зенит» в 29 матчах набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Тамбов» (13) обеспечил себе последнее, 16-е место.