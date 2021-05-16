Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч Серии А с «Наполи»
Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Наполи» на матч 37-го тура итальянской Серии А. Игра состоится сегодня, 16 мая, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 13:30 мск. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт встречу на скамейке запасных.
«Фиорентина»: Терраччиано, Венути, Миленкович, Пеццелла, Касерес, Бираги, Пульгар, Кастровилли, Бонавентура, Рибери, Влахович.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Рахмани, Хюсай, Фабиан, Бакайоко, Зелиньски, Политано, Осимхен, Инсинье.
«Наполи» в 36 матчах набрал 73 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (39) — на 13-м месте. Ранее чемпионом Италии досрочно стал миланский «Интер».
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