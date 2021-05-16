«Ахмат» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Ахмат» — «Спартак». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Стали известны составы команд.



«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Ильин, Исмаэл Силва, Харин, Полярус.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Кадыров, Бериша, Швец, Адуев, Янку, Альсултанов, Алмаши.



«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин, Промес, Крал, Мозес, Соболев, Ларссон.



Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Маслов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Хендрикс.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».



«Спартак» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые борются за попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Ахмат» (39) — на 10-м месте.

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