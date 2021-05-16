«Рубин» — «Ротор»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ротора» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Ротор».
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щёткин.
Запасные: Обухов, Кверквелия, Донцов, Песегов, Серченков, Медведь, Муллин, Щербин.
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