«Уфа» — «Арсенал»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уфа» — «Арсенал».



«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов, Мрзляк, Милетич, Андрич.



Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Морозов, Кротов, Голубев, Сысуев, Жамалетдинов.



«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Ковалёв, Луценко.



Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Пантелеев, К. Кангва, Громыко, Панченко.

Тульский «Арсенал» в 29 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Туляки борются за сохранение места в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. «Уфа» (22), занимающая 14-е место, также борется за выживание.