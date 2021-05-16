«Уфа» — «Арсенал»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уфа» — «Арсенал».
«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов, Мрзляк, Милетич, Андрич.
Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Морозов, Кротов, Голубев, Сысуев, Жамалетдинов.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Ковалёв, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Пантелеев, К. Кангва, Громыко, Панченко.
Тульский «Арсенал» в 29 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Туляки борются за сохранение места в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. «Уфа» (22), занимающая 14-е место, также борется за выживание.
- 16 мая 2021
-
13:40
-
13:27
-
13:19
-
13:12
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:53
-
12:48
-
12:44
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
11:59
-
11:45
-
11:44
-
11:35
-
11:30
-
11:27
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:28
-
10:25
-
10:15
-
10:14
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
10:00