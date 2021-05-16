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«Химки» — «Сочи»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Химки» — «Сочи»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Химки» — «Сочи». Встреча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Кухарчук, Могилевец, Конате, Себаи.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Юсупов, Прохин, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Руденко.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Сочи».

«Сочи» в 29 матчах набрал 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Напомним, сочинцы могут занять итоговое третье место в таблице, если в параллельных матчах «Локомотив» и «Рубин» не смогут выиграть. «Химки» (44) — на восьмом месте.

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