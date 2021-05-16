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Сборная КНДР отказалась от участия в отборе ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сборная КНДР отказалась от участия в отборе ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Сборная Северной Кореи отказалась от дальнейшего участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщается на официальном сайте Азиатской футбольной конфедерации (AFC).

Напомним, национальная команда КНДР на данный момент провела пять матчей в группе Н квалификации чемпионата мира. В группе Н, помимо сборной Северной Кореи, выступают национальные команды Туркменистана, Южной Кореи, Ливана и Шри-Ланки.

Ранее сборная КНДР отказалась от участия в предстоящих Олимпийских играх в Токио из-за угрозы, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

Напомним, матч открытия ЧМ-2022 запланирован на 21 ноября 2022 года и должен пройти на стадионе «Аль Бейт» в городе Эль-Хаур. Групповой этап продлится до 2 декабря, а уже на следующий день стартует стадия 1/8 финала, последние матчи которой состоятся 6 декабря. 9 и 10 декабря пройдут четвертьфинальные встречи, а 13 и 14 — полуфинальные. Финал чемпионата мира состоится 18 декабря в городе Лусаиле.

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