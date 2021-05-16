Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА близок к приобретению вратаря «Химок» Лантратова

ЦСКА близок к приобретению вратаря «Химок» Лантратова
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА близок к трансферу вратаря «Химок» Ильи Лантратова. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Стороны уже ведут переговоры. Обсуждаются параметры будущей сделки. Основной вариант на сейчас таков, что ЦСКА выкупит Лантратова у «Химок» и оставит его в аренде в подмосковном клубе на следующий сезон», — сказал один из источников «Чемпионату».

Ранее издание Eurostavka первым сообщило, что в 25-летнем вратаре заинтересован московский ЦСКА.

Кроме того, сегодня стало известно, что «Химки» летом могут потерять до девяти игроков. У защитника Брайна Идову, вратаря Дмитрия Хомича, нападающего Владимира Дядюна и полузащитника Павла Могилевца заканчиваются контракты. А срок аренды защитника Арсения Логашова, хавбека Резиуана Мирзова, форварда Максима Глушенкова, полузащитника Ильи Камышева и нападающего Александра Долгова истекает.

«Химки» летом могут потерять до девяти футболистов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021