ЦСКА близок к приобретению вратаря «Химок» Лантратова

ЦСКА близок к трансферу вратаря «Химок» Ильи Лантратова. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Стороны уже ведут переговоры. Обсуждаются параметры будущей сделки. Основной вариант на сейчас таков, что ЦСКА выкупит Лантратова у «Химок» и оставит его в аренде в подмосковном клубе на следующий сезон», — сказал один из источников «Чемпионату».
Ранее издание Eurostavka первым сообщило, что в 25-летнем вратаре заинтересован московский ЦСКА.
Кроме того, сегодня стало известно, что «Химки» летом могут потерять до девяти игроков. У защитника Брайна Идову, вратаря Дмитрия Хомича, нападающего Владимира Дядюна и полузащитника Павла Могилевца заканчиваются контракты. А срок аренды защитника Арсения Логашова, хавбека Резиуана Мирзова, форварда Максима Глушенкова, полузащитника Ильи Камышева и нападающего Александра Долгова истекает.
- 16 мая 2021
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