Агент Миранчука прокомментировал возможный уход игрока из «Аталанты» в аренду
Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Локомотива» Максима Мухина, высказался о будущем игроков.
«Я общался вчера с Миранчуком после матча с «Дженоа». Он доволен, у него всё хорошо. Он весьма амбициозный футболист. Как говорится, как получается — так и получается. Он вполне критично и с полной оценкой оценивает всё, что происходит. Миранчук доказывает, работает и с отличным настроением скоро приедет в сборную. Аренда Миранчука? Это полный бред, в «Аталанте» им очень довольны.
Какова вероятность того, что Мухин сыграет за «Локомотив» в следующем сезоне? Позвольте мне не комментировать такие вопросы», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
«Скверное, недальновидное решение». Геркус — о согласовании контракта Мухина с ЦСКА
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