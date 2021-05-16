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Агент Миранчука прокомментировал возможный уход игрока из «Аталанты» в аренду

Агент Миранчука прокомментировал возможный уход игрока из «Аталанты» в аренду
Футбол / РПЛ 0

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Локомотива» Максима Мухина, высказался о будущем игроков.

«Я общался вчера с Миранчуком после матча с «Дженоа». Он доволен, у него всё хорошо. Он весьма амбициозный футболист. Как говорится, как получается — так и получается. Он вполне критично и с полной оценкой оценивает всё, что происходит. Миранчук доказывает, работает и с отличным настроением скоро приедет в сборную. Аренда Миранчука? Это полный бред, в «Аталанте» им очень довольны.

Какова вероятность того, что Мухин сыграет за «Локомотив» в следующем сезоне? Позвольте мне не комментировать такие вопросы», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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