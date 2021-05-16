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«Локомотив» — «Урал»: Августиняк удалён с поля за две жёлтые карточки за 11 минут

«Локомотив» — «Урал»: Августиняк удалён с поля за две жёлтые карточки за 11 минут
Футбол / РПЛ 0

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Локомотив» встречается с «Уралом». Игра в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 30-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Урал».

На 27-й минуте полузащитник «Урала» Рафал Августиняк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля за фол вблизи своей штрафной на игроке «Локомотива» Гжегоже Крыховяке.

Первую карточку полузащитник екатеринбургской команды получил на 16-й минуте.

«Локомотив» в 29 матчах набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники борются со «Спартаком» за путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Урал» (34) — на 12-м месте.

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