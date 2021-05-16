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Дзюба отпраздновал гол с соской. 15 мая у форварда «Зенита» родился сын

Дзюба отпраздновал гол с соской. 15 мая у форварда «Зенита» родился сын
Футбол / РПЛ 0

В эти минуты проходит матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба. Форвард отпраздновал забитый гол с соской во рту, изображая характерные покачивания руками.

15 мая в семье нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы родился третий сын, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Мальчику дали имя Александр, вес — 4250 граммов, рост — 56 сантиметров.

Ранее в семье Артёма Дзюбы появились на свет сыновья Никита (род. 24 апреля 2013 года) и Максим (род. 25 февраля 2016 года).

«Чемпионат» также проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Зенит».

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