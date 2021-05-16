Артём Дзюба забил 200-й гол в карьере и показал футболку с главным героем фильма «Никто»

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречается с «Зенитом». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. К 18-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Зенит».

На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Этот гол стал 200-м для форварда в карьере. Дзюба отметил юбилейный забитый мяч, показав подготовленную заранее футболку с надписью Two hundred, still hungry («Двести, всё ещё голоден»). На футболку также помещено изображение главного героя фильма «Никто».

«Зенит» в 29 матчах набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Тамбов» (13) обеспечил себе последнее, 16-е место.