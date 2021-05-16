«Ахмат» — «Спартак»: Ильин открыл счёт
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимает «Спартак». Встреча в эти минуты проходит на «Ахмат Арене» в Грозном. К 21-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Спартак».
На 20-й минуте встречи грозненцы вбросили аут, защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац дошёл до штрафной, мяч после рикошета отскочил к форварду хозяев Владимиру Ильину, который чётко пробил в нижний угол ворот. Голкипер «Спартака» Александр Максименко не дотянулся.
«Спартак» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые борются за попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Ахмат» (39) — на 10-м месте.
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