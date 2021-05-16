«Ахмат» — «Спартак»: Ильин оформил дубль

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимает «Спартак». Встреча в эти минуты проходит на «Ахмат Арене» в Грозном. К 32-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Спартак».

На 31-й минуте полузащитник «Ахмата» Артём Полярус убежал по правому флангу и вырезал подачу во вратарскую. Нападающий грозненской команды Владимир Ильин легко оторвался от защитника «Спартака» Ильи Кутепова и головой переправил мяч в ворота «Спартака».

«Спартак» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые борются за попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Ахмат» (39) — на 10-м месте.