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Матч «Уфа» — «Арсенал» начнётся ориентировочно в 16:00 по мск

Матч «Уфа» — «Арсенал» начнётся ориентировочно в 16:00 по мск
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 мая, должен состояться матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток, запланированный на 14:00 мск, не прозвучал.

На стадионе звучало объявление о том, что игра задерживается на неопределённое время. Делегат матча заявил, что игра точно состоится сегодня. Ртутный столбик термометра показывал +39 градусов. По регламенту РПЛ, при температуре выше 35 градусов решение об участии в матче принимают сами команды.

На данный момент температура находится на отметке ниже 35 градусов. Принято решение о том, что игра скоро начнётся. Ориентировочно — в 16:00 по московскому времени.

Тульский «Арсенал» в 29 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Туляки борются за сохранение места в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. «Уфа» (22), занимающая 14-е место, также борется за выживание.

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